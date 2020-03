#laculturanonsiferma: Jazz a Domicilio per tutti grazie al festival di Bologna

In questo momento di isolamento domiciliare ad imperversare sui social è l'hashtag #laculturanonsiferma, lanciato dalla Regione Emilia-Romagna per portare sul web e sui social network eventi artistici di spessore a disposizione di tutti.

Ad unirsi all'iniziativa anche il Bologna Jazz Festival che, in collaborazione con il Camera Jazz & Music Club, ha deciso di portare una rassegna di musica live nelle case di tutti con 'iniziativa "Jazz a Domicilio". In programma una serie di concerti, tenuti dai musicisti locali regolarmente ingaggiati e retribuiti, che si esibiranno in diretta dal palco rispettando le dovute distanze di sicurezza. Si comincerà venerdì 20 marzo alle 21:30 con il Nico Menci Trio, a cui seguirà domenica 22 alla stessa ora il quartetto di Marco Raggi. Durante le dirette, che verranno diffuse sui circuiti di Lepida TV e Radio Città Fujiko, sarà possibile effettuare donazioni per contribuire alla raccolta fondi per l'emergenza coronavirus della Regione Emilia-Romagna.

