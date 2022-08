Lady D, 25 anni dopo, icona immortale

Era il 31 agosto del '97 e l'incidente mortale di THE PRINCESS fece ammutolire il cuore di tutti riempiendolo di commozione esattamente come per il famoso ROYAL WEDDING il mondo fece una pausa di silenzio. Vederla nelle immagini inedite d'archivio anche private rigorosamente di repertorio evoca dopo ¼ di secolo una attenzione (che fu spesso morboso e spietata) da parte della gente. Una donna suo malgrado troppo esposta ai media di allora ancora oggi 'appetita' dai social affamati della sua immagine come sempre. DIANA SPENCER è ancora lì e il suo mistero è intatto come non mai. La Principessa di Galles con il marito Carlo sono icone durature del XX secolo che l'affresco realistico di Perkins ha reso presente e vivo (anche storicamente) alle nuove generazioni del virtuale. Un ritratto gotico sulla parabola di una fiaba divenuta tragedia a tinte noir ma da un punto di vista originale. La signorina SPENCER ventenne diventa una sorta di influencer della famiglia reale e ne risolleva le sorti pubbliche rimettendoci la vita. Il documento filmico archivistico racconta tutti noi attraverso lei.

