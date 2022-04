PRIMA FILM RSM Lady Diana Spencer al cinema SPENCER di Pablo Larraìn è la storia di Lady D. interpretata da Kristen Stewart stasera al Concordia di Borgo Maggiore in replica lunedì 11 aprile e martedì 12 prossimi

Il sottotitolo del film SPENCER recita: “una favola da una tragedia vera” ma potrebbe comodamente essere il contrario viste le cronache (mondane e nere) del tempo. Quando finisce il sogno comincia il mito, che continua... Un corpo e un'anima quelli di DIANA entrati nell'immaginario (pure social) di tutti. La Lady fa il suo ingresso in famiglia da principessa di Galles con due figli a carico diventa per forza quel che non è (l'etichetta le sta stretta): triste, tradita nell'intimo, emarginata fino a morirne... Quando una donna in vista impara a fuggire (la servitù la spia e riferisce...) anche solo per mangiare in posti dove nessuno la riconosce, qualcosa non va. Natale in una prigione di cristallo (Sandrigham House) anche per “la reginetta del popolo” è troppo. Siamo nel 1991 e il matrimonio con il principe Carlo va a rotoli. In scene c'è solo lei gli altri sono sporadiche pennellate cinematografiche in controfigura anche fuori inquadratura. C'è qualcosa in SPENCER del cileno Larreìn che ci rende complici fino alla fine del suo occhio filmico.

fz

