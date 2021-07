Lago di Monte Colombo: inaugurata nuova area teatrale, gestita da giovani attori. In scena "Spettacolo di Cabaret"

Tornano gli spettacoli del Teatro Leo Amici e Compagnia Ragazzi del lago, che per l'occasione hanno organizzato una serie di esibizioni di cabaret lungo tutta l'estate fino al 15 settembre. Sede dello show sarà il nuovo Teatro Studio 1923, situato nell'arena del Parco della Musica, costruito durante il lockdown per volontà del regista Carlo Tedeschi. Si tratta di un'arena all'aperto con 200 posti effettivi, calcolati sulle limitazioni dovute al Covid. Con la regia di Tedeschi si è venuto a creare uno spettacolo di un’ora e mezza con danze, canti, sketch comici legati da un fil rouge di divertimento e spensieratezza. Una grandissima occasione per i giovani attori che si esibiscono sul palcoscenico, e non solo per quanto riguarda il teatro: l'intera zona è stata convertita in un insieme di impianti in cui potersi anche dedicare ad altre attività, come studio, ristorazione, agricoltura e giardinaggio, tutte svolte da ragazzi, per permettere loro di affrontare il futuro con maggiore speranza e consapevolezza, e quello stesso entusiasmo che mostrano ogni volta che si alza il sipario.

