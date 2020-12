RAI UNESCO VENEZIA Laguna veneziana: la bellezza intorno a noi Siti italiani Patrimonio Unesco vicino a San Marino “VENEZIA E LA SUA LAGUNA” nel viaggio di Rai Cultura “intorno a noi” da dicembre su Rai Storia e Rai Tre

Venezia fatta d'acqua e arte. Patrimonio culturale, intorno a noi, la bellezza di una laguna punteggiata di isolotti e baréne in un arcipelago di terre affiorate dal mare. Dall'età barbarica al Rinascimento fino al Settecento la Serenissima diventa “Signora dei mari” ponte con l'oriente, capitale del bello e della cultura, scrigno d'arte ( e di tutte le arti), poesia, letteratura e cinema:,amata da artisti, scrittori, pittori e cineasti. Il cuore veneziano è la più bella strada d'acqua del mondo: il Canal Grande (èl Canalasso gli altri sono solo rii delle calli) tutto il resto è al di qua o al di là come l'inferno e il Paradiso... Sestière, i sei quadranti, che da una parte contengono San Marco e il Canaregio dall'altra Santa Croce. Tutto intorno la Laguna Granda come la 'via lattea' dell'Alto Adriatico. Venezia: “patrimonio d'Italia eredità per il mondo”.

