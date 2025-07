SPETTACOLI ROMAGNA Lamante del SantarcaFest Concerto di apertura del SANTARCANGELO FESTIVAL 2025 con LAMANTE (Giorgia Pietribiasi) e il suo progetto musicale LIVE per la collaborazione di Bronson Produzioni

LAMANTE è musica libera e vera che ben si adatta alla sperimentazione del Festival santarcangiolese attuale. Lei è di Schio e si porta dietro le sue origini contadine anche nella voce ruvida e secca delle campagne venete. Giorgia dà il giusto tempo alla musica e alla penna come in un corpo che ascolta.

I suoi album sono femmina, donna, di storie delle donne della sua famiglia, appunto. Femminista, così. I suoi riferimenti artistici sono i CCCP e MOTTA per la scrittura. I suoi testi sono anche visuali espressi in videoclip. La Pianura Padana permane nel lavoro che fa come in Vasco Brondi: risuona lì.

LAMANTE è “una contraddizione elegante” come Santarcangelo: 'sussurrurlo'... Nei concerti ha imparato a spogliarsi di sé davanti a tutti come avviene per il teatro nudo e di piazza qui al festival meno convenzionale del mondo sin dal 1971. Un atto politico.





