Lanciata in Rai la finalissima di San Marino Song Contest: svelati i 20 artisti che saliranno sul palco

I primi ad arrivare negli studi Rai di via Asiago sono il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il Direttore Generale di San Marino Rtv e Rai Roberto Sergio: una partnership che si consolida, lo dimostrano le dirette che saranno in contemporanea, su San Marino Rtv e Radio San Marino, Rai Radio 2, che ha la visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite consorzio Media Dab. Un annullo postale, poi due francobolli in futuro per celebrare l'evento, che sarà anche “garbatamente social”, ha promesso il Direttore Sergio, su Instagram e TikTok. Il vincitore andrà all'Eurovision di Basilea, ma ci sarà anche il premio della critica, il premio San Marino Rtv Ludovico Di Meo ricordato con un lungo applauso, e il premio Una voce per San Marino.

Nomi noti e non tra i 20 finalisti, tra i più acclamati Gabry Ponte, col brano divenuto quasi tormentone all'ultimo Sanremo, “Tutta l'Italia”. Ma anche Boosta, Marco Carta, Silvia Salemi, Paco, senza dimenticare gli artisti stranieri, anche dall'Ucraina, e dall'Albania già con esperienza di Eurovision. Ospiti La Rappresentante di Lista, Senhit, e Cristiano Malgioglio che promette incursioni. Presentatori Francesco Facchinetti e Flora Canto, alla sua prima visita a San Marino. Presente alla conferenza anche l'ad Rai Giampaolo Rossi; a presiedere la giuria sarà Luca De Gennaro, noto critico musicale e dj, affiancato dallo stesso Direttore Sergio, con Federica Gentile, Ema Stokholma, e Mario Andrea Ettorre, direttore marketing Siae.

Nel video le interviste a Roberto Sergio, Direttore Generale San Marino Rtv e Rai; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo; Flora Canto, presentatrice; Massimo Bonelli, direttore artistico San Marino Song Contest