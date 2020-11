PRIMA FILM RSM "Lasciami andare": Il cinema che non c'è lo vedi a San Marino Il thriller parapsicologico di Stefano Mordini film di chiusura a Venezia 77, per San Marino Cinema al Concordia, unica sala a ospitare opere di qualità tra Italia e Titano

In sala si può e in assoluta sicurezza per il weekend e fino a mercoledì in repliche, tutto su sanmarinocinema.sm o in cassa, la 7^ Arte In Repubblica c'è! E ci resta. Una visione distanziata e raccomandata per igiene e qualità, solo sul Monte a Borgo Maggiore, la ghost story tratta dal romanzo giallo di Christopher Coake, SEI TORNATO. Storia girata a Venezia con l'acqua alta e le atmosfere grige di novembre per una vicenda sull'aldilà.

Una coppia vive in un vecchio palazzo decadente e scricchiolante dove perde un figlio, piccolo. Tutto si disfa e lentamente si scrosta sul muro alzato tra i genitori l'assenza diventa un vuoto. Separazione ed elaborazione del lutto per rifarsi una vita ambedue tentano l'impossibile: dimenticare. Poi l'arrivo di una bambina da lui insieme alla compagna e l'irrompere di una donna con un figlio nella vecchia casa venduta, i due sentono (percepiscono e vedono) il bambino morto... Calli, canali e barchini: un thriller soprannaturale con al centro i bambini.

