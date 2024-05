CONCERTI REGIONE Latin Jazz d'Emilia cubana HAROLD LÓPEZ-NUSSA Trio in tour al Correggio Jazz per Crossroads 2024

Un pianista cubano (virtuoso del Latin Jazz), nato a L'Avana nell'1983, in trio al teatro Asioli di Correggio. Scuola Omara Portuondo e passaggio al Montrex Jazz Festival oltre a tante collaborazioni “all stars” in tutto il mondo, Giappone compreso. “Timba a la Americana” è il suo ultimo disco che porta in tournée in Emilia sul palcoscenico itinerante regionale di Crossroads in più tappe. Jazz Network prestigioso quello emiliano romagnolo che ha valorizzato giovani musicisti internazionali davanti a un pubblico qualificato. Lopez-Nussa porta in regione, proprio per il prestigio della ribalta, un lavoro degno dell'attenzione del panorama jazzistico italiano. “Timba” d'America è un disco della prestigiosa etichetta Blue Note e arriva dalla prima registrazione parigina dell'artista di Cuba. Il jazz afro-cubano è ormai una realtà anche da noi.

