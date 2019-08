Laurine Muccioli, giovane sammarinese, in tournée con il ballerino di fama mondiale Sergei Polunin

Laurine Muccioli, giovane ballerina sammarinese, in partenza per Tel Aviv per una tournée con il ballerino di fama internazionale, Sergei Polunin.

Sacrè è il nome dello spettacolo della compagnia di danza freelance Polunin Ink, di cui fa parte anche l'ex primo ballerino del Royal ballet di Londra Johan Kobborg. Sono già andati in scena al London Palladium Theatre e hanno appena concluso la tournée italiana, prima di partire per Israele. Laurine, sul palco con ballerini di fama mondiale, interpreta Fradulent smile di Ross Freddy Ray.

Nel 2010 il diploma Oltremanica, ora l'esperienza alla Royal Ballet of Flanders. Tutto è partito proprio da San Marino dove la madre gestisce un'accademia di danza.