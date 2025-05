Lauro: AmoRoma

Tutto sanremese il suo disco di platino per l'album che prende il nome dalla canzone presentata al festival INCOSCIENTI NOI. Il segreto sta anche nella FANBASE arruolata da protagonista per i pezzi ultimi come fosse la curva dell'amore della Roma. Addirittura ultimamente il cantate ha duettato con il più romano degli autori: VENDITTI. Il visual in bianco e nero dell'album è interamente tempestato di location della Città Eterna veramente Caput Mundi: immortale per lui (ce l'ha nel cuore nonostante sia di Verona). Una città della musica nella sua musica (Trevi, Stadio dei Marmi, e Castel Sant'Angelo: una dedica per “la mia città”, scrive). E, una “call”, una chiamata per tutti...