PROGETTO DIGITALE Lauro nel Metaverso Nuovo contenitore artistico di Achille Lauro nel mondo digitale e virtuale per il 2023 dal titolo “DIRECTED BY” un manifesto futuribile

Il classico incubatore d'idee: musica, arte e mondo digital “by Achille Lauro”. Contaminazioni per vivere un mondo nuovo di concept realizzati nel METAVERSO dall'artista e il suo team. Esperienza immersiva con HADEM per VALUART ed EPIC GRAPHIC come se Lauro vivesse un videogame in una realtà aumentata 'disegnata' secondo l'inpatto estetico del cantante romano nel progetto 2023. 'Eternare' i conteuti creativi del noto performer per avere un altro LAURO (quasi un avatar epico tra De Marinis e Achille). Dopo l'esperienza NFT in criptoarte l'intento sarebbe promuovere una nuova generazione di artisti (non convenzionali: liberi).

