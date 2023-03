EMILIA ROMAGNA TEATRO "Lazarus" la tournée che è un tour Dopo la prima nazionale cesenate inizia il 'giro' regionale a Modena, Rimini e Ferrara di LAZARUS tratto da Bowie con Manuel Agnelli e Casadilego per la regia di Valter Malosti

L'opera rock di David Bowie scritta con l'irlandese Enda Walsh insieme all'album Blackstar è veramente il testamento creativo del cantante inglese. LAZARUS messo in scena da Emilia RomagnaTeatro è la prima versione italiana dello spettacolo dopo l'originale di Braoadway 2015 prima della morte dell'artista. Giovani cantanti come Casadilego fanno dell'opera un evento contemporaneo nazionale dopo il successo di Cesena. “L'alieno caduto sulla terra” è Newton-(Manuel)Agnelli cantante degli Afterhours voluto dal regista Malosti per la personalità originale tutta italiana del protagonista in scena con un cast di altri interpreti di ogni età (dai musicisti ventenni agli attori ultracinquantenni).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: