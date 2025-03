40 ANNI DI AEROCLUB “Le Ali del Titano”, il docufilm su San Marino RTV Già presentato davanti ai Capitani Reggenti, arriva su San Marino RTV il docufilm che ne fissa la storia. Giovedì 27 marzo, alle 21.00

“Sono passati quarant'anni – spiega il Presidente dell'Aeroclub, Edgardo Casali – e avevamo voglia di fissare questa data molto importante. Abbiamo pensato a tante cose, ci è venuto in mente, visto anche i tempi moderni, di fare non il classico libro, che comunque abbiamo, ma anche un docufilm”.

Ci sono le voci dei protagonisti, immagini suggestive, documenti dal passato per raccontare una storia lungo 40 anni e un sodalizio che si sostanzia di una passione comune, quella per il volo. Realizzato dal film maker Davide Esposito, il docufilm ripercorre le tappe principali dello sviluppo aeronautico in Repubblica nell'impulso che proprio l'Aeroclub vi ha impresso. “E' un sogno che si è realizzato per tanti sanmarinesi – prosegue Casali - che però hanno sempre avuto nel loro cuore il fatto di voler sviluppare questa attività proprio per il loro Paese”.

La sua nascita, i momenti di svolta e i tanti traguardi, l'attrattiva di un settore e le diverse professionalità originate, nel mettere le ali al Titano: “San Marino non aveva ali, fino a quando non è nato l'Aeroclub. Quando è nato, si sono sviluppate poi quell'insieme di attività, tra cui anche commerciali, quindi siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita e alla crescita di queste ali per San Marino”.

Nel video, l'intervista al Presidente dell'Aeroclub San Marino, Edgardo Casali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: