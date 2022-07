"Le allegre comari" di Quattro Castella

Donne (un gruppo di attrici [a Londra erano tutti attori in scena niente femmine] affiatate e divertenti) ALLEGRE di WINDSOR ma a Quattro Castella sulle colline reggiane un allestimento estivo tra vigneti e tenute storiche per la regia di Serena Sinigaglia con in scena anche la fisarmonica di Giulia Bertasi (suona Verdi e interpreta Fenton amato da Anne). Le comari agguerrite daranno sfogo ad ogni desiderio senza freni inibitori e pure in dialetto. “Tutto nel mondo è una burla” e le donne lo sanno da borghesi ci giocano... discorsi piatti e corpi legnosi ma vogliosi... affiora la fisicità con un fremito durante l'ora del tè. La vendetta (dall'alto) ai danni del maschio Falstaff-Don Givanni avverrà a scapito della cameriera che ci sta!?

fz