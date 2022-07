COMMEDIA REGGIO EMILIA "Le allegre comari" di Quattro Castella LE COMARI di Shakespeare nella riscrittura di Edoardo Erba del Teatro Ringhiera in Tenuta Venturini Baldini di Reggio per il RONCOLO TEATRO FESTIVAL

Donne (un gruppo di attrici [a Londra erano tutti attori in scena niente femmine] affiatate e divertenti) ALLEGRE di WINDSOR ma a Quattro Castella sulle colline reggiane un allestimento estivo tra vigneti e tenute storiche per la regia di Serena Sinigaglia con in scena anche la fisarmonica di Giulia Bertasi (suona Verdi e interpreta Fenton amato da Anne). Le comari agguerrite daranno sfogo ad ogni desiderio senza freni inibitori e pure in dialetto. “Tutto nel mondo è una burla” e le donne lo sanno da borghesi ci giocano... discorsi piatti e corpi legnosi ma vogliosi... affiora la fisicità con un fremito durante l'ora del tè. La vendetta (dall'alto) ai danni del maschio Falstaff-Don Givanni avverrà a scapito della cameriera che ci sta!?

