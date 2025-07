ANTICIPAZIONE FILM Le api di Lanthimos-Stone BUGONIA la nuova opera di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, regina di un film sulle api, in preparazione per novembre

La musica, in un brusio quasi malinconico e operoso di morte, è BASKET CASE (libera traduzione: caso disperato da fuori di testa) dei Green Day: si perché le api operaie lentamente moriranno tutte dopo aver lavorato per lei, la regina. Questa è la fine che ci aspetta a meno che non prendiamo il potere... BUGANIA è il termine greco riferito alle Georgiche di Virgilio sul sacrifico di buoi che (ri)generano api dal putridume delle carni immolate dal pastore Aristeo colpevole della morte di Euridice davanti agli dei. Rigenerazione e ordine sociale: rinascenza. Due giovani cospiratori ossessionati dalle aziende di potere rapiscono una CEO (la regina- amministratore delegato) considerandola un'aliena colonizzatrice del pianeta come fanno le api...

