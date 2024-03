SPETTACOLI VALMARECCHIA Le arance di Falcone e Borsellino NEL TEMPO CHE CI RESTA, elegia per Falcone e Borsellino di César Brie, al Teatro Sociale di Novafeltria

Cantiere e figure tra le lamiere: 5 persone, due coppie ( i Falcone con i coniugi Borsellino) e un uomo con le arance (Buscetta). Sono anime nella terra di Sicilia senza riconoscerla... Lo spettacolo è un fatto artistico non documentario realizzato con rigore, poesia e amore per la verità. La piéce non è una biografia ma una testimonianza di un tempo che resta da non dimenticare. Scrive Brie: “la menzogna cadrà per il suo proprio peso, rimarrà solo ciò che l'amore tocca con la sua lingua”.

