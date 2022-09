Le arie di Puccini protagoniste dell'evento dell'Ambasciata d'Italia

Possono le arie Pucciniane sopravvivere anche senza il testo e il canto? Questo l'interrogativo che ha posto il maestro Monaldo Braconi alla platea del teatro Titano, iniziando il concerto "Vissi d'arte ...magia di un mito". L'evento organizzato dall'Ambasciata d' Italia con la collaborazione dell'Istituto Musicale. L'ambasciatore Sergio Mercuri ha ricevuto gli ospiti spiegando le finalità della serata e ricordando il patrocinio dei Capitani Reggenti, impegnati all'estero. Poi la parola al direttore, di recente nomina, dell'Ims: Fausto Giacomini. La realtà musicale sammarinese ha raggiunto per questo nuovo anno, i 500 allievi, segno tangibile di un movimento musicale in crescita. Il maestro Braconi ha poi eseguito, al piano, le fantasie delle arie più celebri del compositore Giacomo Puccini, nelle fantasie elaborate da Emile Tavan, su la Boheme, Tosca, Madama Butterfly. Un viaggio musicale, spiegato passo passo, tra i capolavori delle opere più note la cui arte affascina e incanta, non solo i cultori della lirica.