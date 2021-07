TEATRO DA TAVOLA Le "Ariette" si mangiano la messinscèna Al Teatro Sociale di Gualtieri per la rassegna ORDINARI STRAORDINARI 2021 gli attori, cuochi e clown, 'apparecchiano' lo spettacolo "ATTORNO A UN TAVOLO: piccoli fallimenti senza importanza” prodotto dalle Ariette in Valsamoggia di Bologna

Cucinano dal vero in convivialità mentre lavorano con leggerezza recitano cantando davvero a tavola fanno da vivandieri agli avventori, amici, e spettatori per mangiarsi lo spettacolo bevendoci e giocandoci su. Tra cibo e rappresentazione il progetto autobiografico di Paola Berselli e Stefano Pasquini è un “non racconto” di agricoltura, amici e cinghiali. Il “teatro da mangiare” delle Ariette compie 25 anni e continua a salvaguardare questa forma di spettacolo popolare. Anche le parole hanno un sapore e come le sementi da interrare devono vincere l'arroganza per fecondare... dicono i curatori. Si può esser sporchi di sugo con gli occhi lucidi? A casa e non sul palco? Il centro è la tavola in uno spazio scenico condiviso per una semplice DOMANDA: hai fame di me?! Sei libero.

fz





I più letti della settimana: