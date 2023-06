Le Belle Arti in tour

Studenti di comunicazione, giovani talenti, invadono con i loro progetti creativi gallerie e spazi artistici di Bologna. La rassegna itinerante 'dilaga' dai dipartimenti di ARTI VISIVE e PROGETTAZIONE artistica APLLICATA. OpenShow in Tour per la settimana espositiva aperta al mondo delle professioni. Più di 400 ragazzi e ragazze in 28 spazi espositivi esterni alla ricerca del Premio ART UP in mostre visibili anche dopo l'evento bolognese. Porte aperte in accademia e spazi d'accoglienza in città e dintorni perché l'ART IS COMING per tutti i bolognesi che partecipano in prima persona al professo creativo in un progetto professionale inserito nel tessuto economico cittadino. “OpenTour è sempre una bella e gioiosa festa dell'arte” - dichiara la direttrice dell'Accademia di Belle Arti, Cristina Francucci. Un saggio di vita per giovani talenti in progetti professionali per il futuro.