Le 'bolle' di Cafaggi divertono il Titano

Per la nuova rassegna “Famiglie a Teatro”, Michele Cafaggi ha dato vita al Titano ad un concerto per bolle di sapone. “Ouverture des Saponettes”, il titolo dell'insolito spettacolo, dove protagonista è un eccentrico direttore 'senza orchestra' pronto ad accompagnare gli spettatori nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone: giganti, rimbalzine, a grappoli, di tutte le dimensioni, per stimolare la fantasia e incantare il pubblico di ogni età. Un racconto visivo, che fa a meno della parola, traendo ispirazione dalle atmosfere circensi, del varietà.