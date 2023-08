FESTIVAL RIMINI Le cantautrici indie della città visibile Apertura musicale per LE CITTÀ VISIBILI al Teatro degli Atti di Rimini il concerto indie italiano di Giorgieness ed Emma Nolde

“Le città visibili” nascono dall'assunto pasoliniano che “la cultura non si porta, la cultura è nei luoghi” anche secondo i curatori Balducci/Amadei, Rimini è al centro della scommessa culturale e turistica, in prospettiva CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026. Giorgieness&Emma Nolde aprono in musica. GiorgiaEmma da cantautrici condividono musica con Donà, Verdena, Morgan eTre Allegri Ragazzi Morti. Nolde toscana è voce futura e sound melodico, D'Eraclea è indie e molto americana.

