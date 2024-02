SPETTACOLI RIMINI Le Chaplin al circo magico in teatro BELLS AND SPELLS lo spettacolo di Victoria figlia di Charlie Chaplin con in scena la nipote Aurélia al teatro Galli di Rimini

Aurélia Thierrée Chaplin poliedrica protagonista in pantomima di scena è una cleptomane in balia degli oggetti che ruba. Le cose si animano e pian piano si amano (sono campanelli incantati). S'impadroniscono della ribalta e dell'attrice incalzandola. BELLS and SPELLS è una fiaba che attraverso l'illusione trasforma in magia la fantasia dello spettatore. Tra circo e poesia (spettacolo di Victoria, settima figlia di Charlie Chaplin, già ideatrice del CIRQUE INVISIBLE) in una dimensione di libertà che progressivamente allontana dalla realtà chi ascolta come avviene per Alice nel Paese delle Meraviglie (nel nostro caso un bosco di attaccapanni). La struttura scenica mostra e nasconde squarci di fantasia che si confondono con la realtà. Personaggi surreali e dipinti prendono vita tanto che un drago di pezza 'fiammante' viene cavalcato da una fanciulla eterea di carne e sangue.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: