Le cose-case di Madonna

La star d'origine italiana del pop americano vive anche a Londra in una casa-museo. Lavora e prova, dentro i suoi spazi d'arte e bellezza, con la solita originalità. Il video di VOGUE ITALIA gira un tour intimo tra memoria e affetti casalinghi. Una biografia di residenza dove gli oggetti confondono ricordi di spettacoli col cuore. Cose di casa: rosario di nonna, scultura del figlio e post-it della figlia; Cimeli sparsi. Sculture falliche da bagno (come D'Annunzio) e un ritratto di Frida Kahlo appesa. Il profumo usato dalla madre e il carillon che suona BELLA CIAO: memorie della maturità.







