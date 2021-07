Le cronache di Brera e l'inno alla montagna: i libri del secondo appuntamento della rassegna letteraria "Per iscritto"

Lo sport come mondo assoluto. E La montagna come modo di essere e di resistere. Questi i temi della rassegna "Per Iscritto" di lunedì sera. A confrontarsi Ettore Bonato, autore di “Rincorrendo Brera”, e Michele Marziani con il suo “La cena dei coscritti”, accompagnati dalle musiche di Roberto Monti. Entrambi nati a Rimini negli anni 60 raccontano due storie diverse, ma ugualmente emozionanti.

Bonato parla di sport, della sua forza travolgente e delle emozioni che sa suscitare. Una partita di calcio o una corsa ciclistica si trasformano in una profonda riflessione sulla vita. Proprio come sapeva fare il maestro Gianni Brera, di cui Bonato analizza le cronache e gli scritti. Una storia di montagna e, in un certo senso, di resistenza quella di Marziani, che racconta le vicende di un gruppo di amici, classe 1942, che lottano contro il cambiamento a cui è destinato il loro piccolo borgo di montagna, che va incontro allo spopolamento.









Numerosi gli spettatori che hanno partecipato al secondo appuntamento di "Per Iscritto", la rassegna letteraria musicale promossa dall'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. Cinque incontri e dieci autori presentati. A ogni serata sono presenti due scrittori che commentano, a vicenda, il libro dell'altro. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 2 agosto con Luigi Lewis Busignani, con “Jam-Roll (Back to Lilac Scent)” e Antonio Prenna, autore de “Piante carnivore in salotto”.