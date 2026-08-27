CINEMA E MODA Le cuciture della vita COUTURE di Alice Winocour con Angelina Jolie dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma e al Toronto International Film Festival in prima visione cinematografica per il weekend

La moda è cucito e alta sartoria come la vita: COUTURE è una cucitura allo strappo che la malattia ha inferto al tempo che resta. La chirurgia è la parodia della sartoria come per il cancro al seno si taglia e si ricama sul corpo (ordito di bellezza). Tre donne, una regista, una modella sudanese (rifugiata in Kenya e cresciuta a Nairobi), e una truccatrice incrociano le loro fragilità ma la prima affronta la morte. La settimana della moda parigina (film girato nello showroom e nell'atelier di Chanel) diventa un viatico esistenziale tra dolore, desiderio, e solidarietà femminile.

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