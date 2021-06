EVENTI ARTE CIRCONDARIO Le (donne) belle di Raffaello ma al cine “Raffaello. Il giovane prodigo” un documento inedito in multisala romagnola per soli 3 giorni, da lunedì 21 a mercoledì 23 giugno, la vita dell'Urbinate attraverso i ritratti di donna

RAFFAELLO SANZIO, genio, prodigio e giovane talento, che dalla bottega urbinate dopo varie esperienze tra Marche, Toscana e Lazio, vivrà al centro del mondo artistico rinascimentale: ROMA, la città dei papi e delle donne. Il docu-film diretto da Massimo Ferrari parte proprio dai ritratti delle figure femminili disposte, per la prima volta nella storia romana, a posare per il maestro. La famosa serie distribuita dalla Nexo, “La Grande Arte al Cinema”, si avvale dei migliori esperti e storici dell'arte per indagare la figura del pittore e disegnatore nato a Urbino attraverso opere mai viste prima al cinema. La madre, l'amante, la committente, la dea sono le depositarie dell'idea di bellezza che Sanzio aveva a partire dalla realtà. Alcune opere sono state riprese alla mostra del Quirinale. Le animazioni didattiche e divulgative sono dell'illustratore Giordano Poloni.

fz

