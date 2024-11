Le donne del rugby

Scardinare ogni discriminazione a partire dallo sport forte per eccellenza: il RUGBY. Il video di John Cascone promosso da LATITUDO ART PROJECTS rende bene, su testo della canzone e immagini sul campo, la libertà dei diritti identitari tra arte e sport. FREEDOM per EMILY VALENTINE, la prima rugbista della storia, che le rappresenta tutte e in tutti gli sport. Dalla forza bruta maschile all'unione egualitaria. 'Resistere' alle resistenze nell'approccio alle discipline considerate esclusivamente “maschie” (un tempo lo era anche il calcio). Al MAXXI in un evento pubblico dove l'arte performativa rientra nei movimenti scenici del gioco, facendosi propedeutica educativa, dall'ERASMUS alle famiglie in un progetto tra Italia e Croazia.