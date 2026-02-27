Le donne fanno male... ("chi dice donna dice danno")

L'omonimo copione teatrale sulla donna si basa su due escamotage (paradigmi?!) pseudoscientifici positivisti dei primi Novecento (che diremo in seguito) così misogini da rasentare la misantropia... attribuiti a MOEBIUS e LOMBROSO. “Capelli lunghi cervello corto” l'incredibile incipit di Moebius divenuto proverbio... Il pensiero storico reazionario di Lombroso invece è: “il maschio è una femmina più perfetta”.

Poscritto :

La donna dipinta in scena con ironia dalla Pivetti alla Mary Shelley è una sorta di Frankenstein al femminile con un indice encefalico insufficiente: cranio piccolo, peso del cervello esiguo, incapace di giudizio. Caratteri secolari specchio deformato e atavico del nostro vissuto ancestrale presente ancora oggi nella vita reale (di fatto: stupri, femminicidi, violenza domestica, pedo-pornografia e bullismo).







