PRIMA FILM ITALIA Le donne s'innamorano tanto ancora LOVE LIFE la fiaba contemporanea giapponese di Koji Fukada sull'Imprevedibilità dopo Venezia 79 per la prima volta nelle sale italiane

VITA E AMORE sono intercambiabili in AMORE E VITA e fanno della storia di Koji Fukada, ispirata a una canzone giapponese, un noir drammatico dai colori brillanti d'ironia e leggerezza. TAEKO (Fumino Kimura) è una donna tranquilla con un marito e un figlio qualunque; ma l'imprevedibilità della vita (che sa non essere sua... per una tragedia inattesa) trasforma la routine in qualcos'altro: spunta il padre naturale del suo bimbo, Park (un senzatetto coreano sordomuto sparito da anni), e lei amando, in quanto madre consorte ed ex amante, aiuta tutti tranne se stessa. “Perché l'amore è qualcosa di cui t'accorgi quando c'è”, e così è la vita - secondo il regista. “Né il tempo e qualunque sia la distanza tra noi può impedirmi di amarti” - recita la colonna sonora.

