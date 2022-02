Le erbe antiche di Sansepolcro

La natura sopra Sansepolcro, snodo della Valtiberina, verso il “passo di Maggio” antica via romea dei pellegrini lungo la Romagna-Toscana, in primavera quando le nevi sciolgono e liberano il calore del terreno, lasciano spazio alle erbe officinali e alle piante medicinali di ABOCA: la “casa fabbrica” di essenze e infiorescenze sulla collina aretina. ABOCA MUSEUM sulla biodiversità nasce nel palazzo cinquecentesco Bourbon del Monte per la divulgazione e la didattica con una casa editrice e un centro studi su botanica, farmacia, medicina e arte. Lo spazio museale (Experience) è dotato di un percorso interattivo sul progetto europeo ERBE e cura dell'UOMO: un legame millenario. Tra le varie sezioni spezierie, cimeli antichi e libri. Gli erbari sono scrigni istoriati e raccontano anche l'arte e la bellezza secolari. Si impara, si gioca e inevitabilmente si finisce, di rimpetto, al ristorante... Arte, orto e cucina: parola di cronista (buongustaio).

fz