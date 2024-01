TEATRO ROMAGNA Le FarseFavole della Safonov Al Teatro Piccolo di Forlì arriva Arianna Porcelli Safonov con il suo monologo FIABAFOBIA, parodia teatrale sul logorio della vita moderna

Le FarseFavole della Safonov.

Tanti piccoli racconti in un viaggio comico nei teatri della SAFONOV attrice e youtuber d'origine russa. Percuotere le nostre paure tra FarseFavole e realtà. “FiabaFobia” non è una malattia ma un modo originale di ridere di se stessi osservando il prossimo. La fiaba di Fabio il bottegaio è certamente la mia o anche la tua di sicuro quella ironicomica di Arianna cattiva mica da ridere... giusta, però. Timori personalizzati in paure standard che ci fan dire: “scusa eh, c'ho 'na fobia che mi porta via”.

