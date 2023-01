Le fiabe 'dolci' del bosco in scena

"Caro lupo"

Caro Lupo ti scrivo, una lettera che racconta di una piccola casa nel bel mezzo del grande bosco, mentre la neve regala un silenzio sospeso per mamma, papà e Jolie. Al suo inseparabile orso di pezza Boh piacciono le stelle nel limpido cielo di ghiaccio, le più belle, di te. La creature del bosco compare quando l'orsacchiotto scompare e la piccola s'addentra nella foresta imbiancata tra luci e ombre. E' la forza dell'amore che spinge il suo cuore nel paesaggio incantato, e lì, incontra un piccolo lupo (che rifletteva un'ombra gigante) ma era un cucciolo come lei. Il lupetto vuole giocare, farsi coccolare e tornare a casa. Jolie si affada a Nonno Nodo e Nonna Corteccia che hanno fatto la chiave della salvezza (contro ogni timore): anche la paura a volte ha paura e non fa più paura, e piange, diventando piccolina e preziosa come loro. Lo spettacolo nasce dalle paure dell'infanzia mentre il linguaggio delle fiabe permette ai bambini di disegnare a colori sulla lavagna nera: basta cambiare lo sguardo, e gli occhi del cielo.