ARTI CIRCENSI Le gag del duo comico Lucchettino per chiudere l’edizione 2023 di San Marino Magic Circus C’è anche l’Oscar della Magia 2017 tra i premi della coppia che ha conquistato il pubblico del Bruno Reffi

Sono stati gli sketch comici della Compagnia Lucchettino a chiudere l’edizione 2023 di San Marino Magic Circus, evento ormai consolidato dell’estate sammarinese giunto alla sua terza edizione.

Sul palco del campo Bruno Reffi il duo composto da Tino Fimiani e Luca Regina, che vive e lavora sul Titano. Per i Lucchettino è già arrivato il successo televisivo con apparizioni a Zelig Circus su Canale 5 o al Circo Massimo di Rai 3, ma il loro talento è riconosciuto anche a livello internazionale come dimostra il Mandrake d’oro, l’Oscar della magia vinto a Parigi nel 2017.

Uno spettacolo per famiglie tra il magico e il clownesco, pieno di gag che hanno coinvolto attivamente il pubblico sammarinese.

Il Bruno Reffi è stato il teatro degli eventi principali di una manifestazione che per tre serate ha animato l’intero centro storico, ospitando altri grandi nomi come lo spagnolo Miguel Muñoz Segura, campione del mondo di magia. Per San Marino Magic Circus anche un ottimo riscontro di pubblico e ora l’appuntamento va all’estate 2024.

