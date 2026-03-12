TRENO BIANCO AZZURRO Le gallerie del Treno Bianco Azzurro come rifugio dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale Presentato un libro a Murata che ripercorre l'epoca in cui fu attiva la linea ferroviaria e raccoglie testimonianze dirette delle persone che vissero nei tunnel

A Murata, un incontro curato dall'Associazione Treno Bianco Azzurro per ripercorrere la storia del celebre mezzo di trasporto, attraverso un libro, che esplora il significato delle gallerie e l'importanza della linea ferroviaria. Le gallerie, durante la seconda guerra mondiale, furono fondamentali per consentire alla popolazione di mettersi in salvo dai bombardamenti.

Si stima che i tunnel abbiano ospitato decine di migliaia di persone. Il libro raccoglie anche testimonianze dirette di chi ha vissuto nelle gallerie.

Durante la serata è stato anche proiettato il filmato storico “In zir per la Rumagna”, andato in onda nel 1984, che mostra momenti di vita quotidiana tra Rimini e San Marino. La proiezione ruota attorno al celebre treno, e ai ricordi della guerra che erano ancora vividi nella mente delle persone.



