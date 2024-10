ANTICIPAZIONE HALLOWEEN Le "Gambe lunghe" di Nick (Coppola) Cage LONGLEGS di Oz Perkins l'horror indipendente americano dell'anno per incassi arriva in Italia il 31 ottobre coprotagonista Nicolas Cage

Film realizzato con un budget ridotto da film indipendente per l'uscita estiva statunitense è stato un evento cinematografico tra i più gettonati dell'ultimo decennio sotto l'egida della BE WATER FILM arriva in Europa grazia a una campagna pubblicitaria virale da social e sul web. L'attesa è stata creata con frasi ad effetto come: “un film spaventoso da zodiac/streghe in un “nuovo Silenzio degli Innocenti” ma con protagonista un'icona americana: NICOLAS CAGE.

Fotografia e inquadrature sapienti fanno della dissolvenza sfuocata un segno della fruizione dell'immagine, fotogramma per fotogramma, che entra in testa per fare paura. Storia disturbante e quadri inquietanti per far cassetta ad Halloween.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: