Le Idols Sm si godono Madrid: mercoledì si torna sul palco.

Giornata di riposo oggi in Spagna per le Idols.sm. La band sammarinese è a Madrid per partecipare al Junior Eurovision Song Contest che si terrà sabato sera. Dopo aver fatto le prime prove sul palco nella giornata di ieri, oggi le ragazze si godono la capitale spagnola: in mattinata sono andate a visitare lo stadio Santiago Bernabeu, mentre nel pomeriggio si sono spostate al Museo del Prado. Domani nuova giornata tutta dedicata alle prove alla Caja Magika.

“È stato molto bello – aveva detto Giulia dopo la prima prova - però all'inizio un po' pauroso, nel senso: oh mio Dio!” “Il palco è molto grande – dice Vera - ci piace molto come hanno fatto le luci, le telecamere. All'inizio ero un po' ansiosa, però dopo ci siamo liberate”. “Sono molto felice e contenta – osserva Asia - è molto emozionante, soprattutto quando ci sono quelle vibrazioni sotto i piedi, è molto bello”. “Il palco era gigante – dice anche Giorgia - c'era uno suono bellissimo ed era pieno di fiori”.

