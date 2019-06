Le linee guida del fine mandato: rettore docet

INTERVISTA ESCLUSIVA con Corrado Petrocelli Magnifico Rettore UniRSM

Secondo triennio e V anno del sestennato sammarinese che hanno cambiato profondamente la nostra università secondo linee guida dettate dal rettore PETROCELLI da portare avanti fino al 2020. Più studenti e presenze sul territorio, più corsi e qualità dell'offerta, più visibilità e sinergia con Italia oltre ai paesi esteri anche extraeuropei: “più di cosi!” (proprio per questo più spazio a critiche e commenti sul futuro per altri miglioramenti e passi avanti) perciò le risposte puntuali del professore per gli studenti e i cittadini.

fz



INTERVISTA ESCLUSIVA con Corrado Petrocelli Magnifico Rettore UniRSM