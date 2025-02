EVENTI EMILIA Le mafie siamo noi SE DICESSIMO LA VERITÀ l'opera-dibattito di Minoli-Giordano sulle mafie, diventata anche un docu-film, in scena alla Cavallerizza dei Teatri di Reggio

"ULTIMO CAPITOLO" del Palcoscenico della legalità è il frutto di oltre un decennio di impegno e testimonianze delle autrici nel progetto Crisi Come Opportunità. Un testo vivo che cambia affrontandola complessità delle nuove mafie. La prassi corruttiva e gli uomini cerniera... Teatri, scuole e penitenziari, i luoghi d'incontro e discernimento per reagire alla rimozione di massa e al rifiuto collettivo (colpevole torpore... non solo politico anche istituzionale) di credere che il 'problema' non esista!

