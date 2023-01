EMILIA-ROMAGNA TEATRO Le maschere tedesche di figura alla Bausch “Hokuspokus” della compagnia tedesca Familie Flöz in tournée romagnola, prima nazionale al Bonci di Cesena, e il 7 febbraio alla Regina di Cattolica

Dalla creazione alla storia di una vita: HOKUSPOKUS è il gioco della tradizione orale popolare del latino HOC EST ENIM CORPUS MEUM (questo è il mio corpo) per questo porto una maschera (teatro) e nascondo la faccia (realtà). Nel giardino dell'Eden due amanti primordiali finiscono di colpo in un appartamento economico... (una scatola al centro del palco). Creare una famiglia (Familie Flöz) nelle turbolenze del vivere (le montagne russe della vita) sotto i colpi del destino. Teatro di figura in “fast motion” con gli attori visibili dietro le maschere in musica, manipolazioni, mimo e telecamere dal vivo anche sul pubblico.

