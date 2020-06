Le migliori opere documentarie del mondo a Bologna

Tornare al cinema per incontrarsi [ancora in presenza non più da remoto lavorando sull'esperienza 2020 che ha segnato la storia del concorso bolognese] auspicando che le sale d'essai dell'Emilia Romagna programmino la sperimentazione del BIOGRAFILM, aspettando il 2021 nella speranza di un nuovo vento definitivamente live diretto dalla confermata Leena Pasanen. BEST FILM AWARD 2020, miglior docu-film ITALIA dell'anno è OUR ROAD (La nostra strada) di Pierfrancesco Li Donni. una classe scolastica luogo - contenitore di storie ed esistenze complesse. IN A FUTURE APRIL (in un futuro aprile) di Costabile-Savoritto, menzione speciale: un viaggio nella terra madre di Pasolini. Anni friulani vista da Nico Naldini poeta e cugino dell'artista. L'Award Internazionale è invece andato a WALCHENSEE FOREVER di Janna Ji Wonders: il mondo visto da 4 generazioni di donne nate e cresciute sul lago bavarese. Premio del pubblico a SELF PORTRAIT sull'anoressia in fotografia e altre menzioni speciali per NUOVI TALENTI di altri continenti.

fz