SPETTACOLI REGIONE Le Mo.Re. di Broadway a Modena SMOKING MAN, lo show musicale all'americana anni Venti della Compagnia delle Mo.Re., alla rassegna teatrale MICHELANGELO di Modena

Periferia di Chicago tra band e gang notturne nonché criminali nei famosi locali proibiti della metropoli: gli “speakeasy” privati ed esclusivi tra prostitute, malavita e polizia: alcol, droga e sesso per pochi, rigorosamente in musica. Gli “anni ruggenti” del proibizionismo in stile Broadway secondo la tradizione musicale degli allestimenti delle Mo.Re. dal vivo in canto, danza e recitazione, attinte dal repertorio americano sin dal 2009. Spettacolo completamente autoprodotto, dai costumi alle scenografia, oltre alle traduzioni di testi e canzoni. Amori e colpi di scena, scontri a fuoco e gioco d'azzardo, sulle note più celebri dei brani “pop” di allora riadattati e proibiti... per il pubblico con l'orchestra live in sala.

