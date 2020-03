EMERGENZA Le Monache dell'Adorazione Eucaristica offrono "l'ora della bellezza"

Una serata all'insegna della cultura con musica, canti e arte per regalare ad Italia e San Marino un momento di bellezza e di speranza. L'iniziativa è delle Monache dell'Adorazione Eucaristica di Pietrarubbia. Appuntamento questa sera dalle 20.45, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale You Tube delle monache.





