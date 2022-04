SAN MARINO Le mura del Centro tornano all'antico grazie a lavoro di squadra

Le mura del Centro tornano all'antico grazie a lavoro di squadra.

Le mura di San Marino tornano all'antico splendore dopo un prezioso lavoro di squadra basato su ricerche e studi storici, tecnici e professionali. Si stanno ultimando i lavori di pulizia, manutenzione e restauro della prima parte delle mura da Porta San Francesco al Bastione del Macello, intervento voluto dalla Segreteria di Stato per il Territorio.

Si tratta di un intervento sperimentale in vista di una manutenzione più ampia per la conservazione e tutela della cinta storica. La relazione tecnica eseguita sulla base di indagini approfondite ha rilevato uno stato di conservazione discreto, anche se in alcuni casi è emerso il degrado dell'arenaria e il deterioramento della superficie rocciosa che in molte porzioni è annerita da depositi e croste nere.

