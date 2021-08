Le musiche di Giovanni Allevi riempiono Campo Bruno Reffi

Un appuntamento musicale d'eccellenza: lunedì 9 agosto, ore 21.30, Campo Bruno Reffi ospiterà le musiche e le note del Maestro Giovanni Allevi con il suo "Piano Solo Tour". Dopo lo stop dovuto alla pandemia, Allevi torna a emozionare il pubblico con un'esibizione dal vivo che si propone di essere un "evento indimenticabile". In scaletta, gli intramontabili successi ma anche la nuova "Kiss me again". Già esauriti tutti i biglietti, che sono stati venduti in pochi giorni. Ad attendere il compositore di origini marchigiane ci sarà un platea al completo, seppur con posti a sedere alternati nel rispetto delle norme anti-Covid. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato con la collaborazione dell’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino.