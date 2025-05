STORIA DEL CINEMA Le note dei nostri film MUSICANTI CON LA PIANOLA di Matteo Malatesta in un viaggio artistico con i compositori Pivio e Aldo De Scalzi, autori di colonne sonore cinematografiche storiche, docufilm in programmazione a Forlì coprodotto da Rai Cinema presentato alla Festa del Cinema

25 anni di suoni e visioni che Pivio e Aldo avevano già dentro sin dagli inizi della loro rocambolesca carriera in un'avventura musicale unica in Italia. Partecipano alla narrazione in modo ironico autori e registi oltre ai musicisti che hanno collaborato con i De Scalzi: Ozpetek, Gassmann e i Manetti. Gli amici MUSICANTI come loro hanno scritto la storia del cinema e della musica da film per esempio il loro maestro Ennio Morricone e lo strumentista Ezio Bosso. Un'arte che emoziona ancora e che scava anche nel nostro passato di spettatori in sala perché le colonne sonore sono parte dell'opera e quindi di chi ne fruisce.

