Le origini di Heimat in un ginnasio tedesco

"L'ora di cinema"

In pieno '68 un docente regista (oggi novantenne, poi divenuto un maestro del cinema mondiale), REITZ porta in classe in un ginnasio di Monaco di Baviera l'esperienza cinematografica educativa dell'ungherese Béla Balàsz. Cinepresa (super8 per gli allievi), un “plot” da sceneggiare, e la televisione in bianco e nero per documentare un evento che fece storia. Oggi le pellicole vengono riproposte in una REUNION con le ex allieve del famoso cineasta. Sintassi del cinema e rudimenti di montaggio per descrivere il proprio privato nello spazio pubblico scolastico. Una vita nella durata di un film: la percezione del mondo compressa ed esaltata. Il cinema è l'unica forma creativa di verità dove la realtà nasce anche dalla cronaca e dalla persona contemporaneamente.