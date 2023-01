PRIMA FILM RSM "Le otto montagne" sul Monte Al Concordia di Borgo Maggiore LE OTTO MONTAGNE film sull'amicizia, tratto dal romanzo Premio Strega 2017 di Paolo Cognetti, successo della Giuria a Cannes 2022

Il film e il libro hanno in comune la natura dell'amicizia tra le montagne. Relazioni e silenzi di un incontro tra due persone cresciute insieme da bambini. Secondo lo scrittore Cognetti la pellicola si sovrappone alla storia scritta come in “un rifugio personale”. Il libro è andato in modo naturale verso il cine è ha legato ancora una volta nella storia (narrata e sceneggiata) lo scrittore con i registi (Groeninger e Vandermeersch) e gli attori (Alessandro Borghi e Luca Marinelli). Figura paterna a cucire i legami nel tempo di Bruno e Pietro: una presenza che va e viene nell'affetto tra due amici con la natura. Fare il giro delle 8 montagne o scalare la più alta? L'odore dei monti è la sfida per costruire la pace del cuore.

