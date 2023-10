EMILIA ROMAGNA TEATRO Le Passioni delle Maddalene “Maddalene (da Giotto a Bacon)” tratto da Giovanni Testori e recitato da Valter Malosti su musiche per violoncello di Carlo Boccadoro eseguite in scena al Teatro delle Passioni di Modena da Lamberto Curtoni, sound designer GUP Alcaro

Progetto speciale d'un ventennio di Malosti direttore di ERT spettacolo già visto al Meeting. Inaugura LE MADDALENE DELLE PASSIONI al nuovo spazio teatrale di Modena. Il tema è la figura della Maddalena nella pittura in sintesi poetiche e “versicoli” di Testori pubblicati in un saggio del 1989: tra gli altri Cézanne, Raffaello, Beato Angelico e Caravaggio cantati in schede. Raccolta per immagini così penetrante e “strozzatissima” (diceva l'autore) quasi un compendio sorprendente. Figure di una umanità sofisticata e popolare autenticamente religiosa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: